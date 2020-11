Pediatra Malvina Petrov: Dacă numărul total de cazuri crește, și numărul copiilor care dezvoltă forme grave va fi mai mare / De multe ori, adulții din familie se îmbolnăvesc primii, nu copiii (VIDEO)

Peste 5.250 de copii cu vârste cuprinse între 0-9 ani și peste 10.800 cu vârste între 10 și 19 ani au fost testați pozitiv pentru COVID-19 în România, până la data de 1 noiembrie. Medicii susțin că, spre deosebire de acum o lună, când vedeam ocazional câte un copil infectat, acum există astfel de cazuri în fiecare zi, iar formele de boală sunt diverse – de la o simplă urticarie, până la dureri abdominale puternice, potrivit B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.