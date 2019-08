Peisaj de iarnă, în luna august. Ploaia și grindina au făcut PRĂPĂD în județul Argeș (VIDEO)

Peisaj ca de iarnă, în august, în județul Argeș, aflat sub cod portocaliu de ploi și grindină. O ploaie care a durat mai bine de o oră a făcut dezastru, relatează B1TV.

Zeci de copaci au fost puşi la pământ, iar balustrada unui pod de la ieșirea din oraș spre Vidraru s-a prăbușit. Ba mai mult, străzile erau inundate, iar unde a lovit grindina, carosabilul a fost acoperit în totalitate de gheaţă.

Ei, bine, și în Curtea de Argeș furtuna a lăsat dezastru în urmă. Șoselele au fost inundate, iar balustrada unui pod de la ieșirea din oraș spre Vidraru s-a prăbușit, chiar înainte de a intra în proces de reabilitare. Nici grindina nu a lipsit.

O furtună care a ţinut doar câteva minute a acoperit cu gheaţă două localităţi. Peisajul, unul de-a dreptul arctic, i-a uimit pe localnici. În pantaloni scurţi, oamenii au ieşit cu lopeţile pentru a-şi elibera curţile de sub covorul alb.



Cei care au trecut prin zonă aufilmat peisajul neobișnuit pentru luna august și au postat imaginile pe reţelele de socializare.



Meteorologii au emis, mai multe avertizări cod portocaliu de ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe localități din ţară. Potrivit acestora, în aceste zone erau anunțate averse de 35 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și grindină.

