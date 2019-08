Pelerinaj la Mănăstirea Nicula. Circa 150 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale (VIDEO)

Incidente la pelerinajul de la Mănăstira Nicula din Cluj.

Medicii au intervenit la circa 150 de persoane, o parte dintre acestea ajungând la spital, scrie persa locală.

Obosiți sau deshidratați, oamenii au căzut pur și simplu din picioare.

Pe timpul desfășurării slujbelor religioase prilejuite de hramul Mănăstirii Nicula, 33 de pompieri, un medic și doi voluntari ai Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare Descarcerare (SMURD) sunt prezenți în perimetrul mănăstirii pentru a asigura răspunsul operativ, la nevoie, privind acordarea primului ajutor calificat și să execute operațiuni de evacuare a persoanelor și stingere a incendiilor, potrivit Ziua de Cluj.

Cel mai mare pelerinaj ortodox din Ardeal a început! Zeci de mii de credincioşi s-au adunat la Mănăstirea Nicula, acolo unde se sărbătoreşte hramul Adormirii Maicii Domnului. Ca să ajungă la mănăstire, pelerinii au mers kilometri întregi pe o căldură istovitoare într-o procesiune condusă de Mitropolitul Clujului, alături de Mitropolitul african de Rwanda. (Detalii AICI)

