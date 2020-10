Pelerinajul de Sfânta Parascheva. Care sunt recomandările ministrului Sănătății, Nelu Tătaru

Prezent la Iași pentru a reevalua situația cazurilor de COVID-19, dar și pregătirea unităților medicale din județ, ministrul Sănătății a discutat și despre măsurile și regulile de care toți românii trebuie să țină cont odată cu pelerinajul de Sfânta Parascheva.

Ministrul Sănătății le-a reamintit oamenilor că ne aflăm în pandemie și că aceste evenimente trebuie să fie organizate cu respectarea unor măsuri strice de precauție și mai ales participanții trebuie să acționeze cu prudență.

„Fiecare activitate este reglementată de anumite norme şi trebuie să le respectăm. La începutul acestei pandemii spuneam că nu vom avea un an normal ca în ceilalţi ani. Nu am avut sărbători pascale la fel ca în ceilalţi ani, nu am avut Rusalii, nu am avut concedii, nu am avut început de an şcolar. Deci nici aceste sărbători nu vor fi ca în ceilalţi ani. Haideţi să înţelegem că, dincolo de ce suportă corpul medical şi efortul spitalelor, trebuie să reglementăm sau să păstrăm acele reglementări din prespital. Această pandemie nu se tranşează în spital, ci în prespital. Acolo avem nişte reguli, le respectăm, avem o transmitere comunitară scăzută, avem cazuri puţine şi atunci putem şi noi, ca sistem medical, să respirăm”, a declarat ministrul Sănătății, potrivit G4media.

Totodată, Nelu Tătaru a explicat că și în cazul pelerinilor, sunt valabile aceleași sfaturi pe care autoritățile de oferă încă de la debutul pandemiei în România. „Nu neapărat trebuie să ne gândim la un număr mare. Cei care vin şi trebuie să respecte nişte precauţii. Vrem nu vrem, suntem în timp de pandemie, vrem nu vrem sunt Sărbătorile Iaşiului, dar va trebui să le adaptăm contextului pe care îl trăim noi astăzi”, a precizat el.