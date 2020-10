Pelerinajul de Sfântul Dumitru nu se va organiza anul acesta la București. Premierul Ludovic Orban: „Sunt un om credincios și am susținut proiectele Bisericii, dar riscul e foarte mare”

În cursul declarațiilor de presă de luni, premierul Ludovic Orban a discutat și despre bilanțul îngrijorător al cazurilor de COVID-19 din România. După ce au apărut cifrele de la ora 13:00, premierul a oferit o serie de declarații cu privire la evenimentele religioase ce au loc în următoarea perioadă în România, precum pelerinajul de Sfântul Dumitru, dar și cel de la Iași.

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, că anul acesta nu se va organiza pelerinajul din București de Sfântul Dumitru, deoarece riscul d einfectare cu coronavirus este prea mare.

Întrebat dacă va fi organizat acest pelerinaj, șeful Guvernului a răspuns: „Nu. Sunt un om credincios și am susținut proiectele Bisericii, dar riscul e foarte mare. Să ne gândim la următorul aspect: foarte mulți dintre credincioșii care participă la aceste pelerinaje sunt oamenii în vârstă care se expun unor riscuri foarte mari. Știți cum funcționează, în parohii se organizează deplasări cu autocarul, microbuzul, în condiții pe care nu putem să le controlăm”. Orban și-a manifestat speranța că enoriații vor înțelege această situație, cât și ce s-a întâmplat la Iași.

Orban și-a manifestat speranța că enoriașii vor înțelege această situație, cât și ce s-a întâmplat la Iași, acolo unde au fost anulate mai multe evenimente legate de Sărbătorirea Sfintei Parascheva. Dacă în anii trecuți sărbătoarea ținea și o săptămână, acum aceasta a fost redusă strict la ziua de 14 octombrie. „Și la Biserica Ortodoxă e înțelegere. ÎI rog pe credincioși să înțeleagă că nu a fost decât pentru a le proteja Sănătătea”, a mai precizat premierul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.