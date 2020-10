Pelerinajul Sfintei Parascheva s-ar putea organiza. Mitropolia Moldovei și Bucovinei cere anularea restricțiilor și promite măsuri de igienă (VIDEO)

Mitropolia Moldovei și Bucovinei s-a rezgândit în ceea ce privește pelerinajul Sfintei Parascheva. Liderii religioși au cerut, vineri, anularea restricțiilor cu privire la desfășurarea pelerinajelor, după ce inițial a transmis că anulează pelerinajul de la Iași.

Dacă, inițial s-a dorit ca pelerinajul să se desfășoare pe o perioadă mai lungă de timp decât de obicei pentru a se evita aglomerația, joi a fost anunțat faptul că acest lucru nu mai este valabil, iar în prezent, porţile Catedralei Mitropolitane sunt deschise doar pentru cei care au domiciliul din buletin în oraş. Vineri, reprezentanții Mitropoliei au anunțat că au capacitatea de a organiza pelerinajul, fără ca participanţii să rişte infectarea cu noul coronavirus.

Mitropolia a trimis o adresă oficială către Consiliul Județean pentru Situații de Urgență Iași, în care a solicitat modificarea punctului 4 din ultima hotărâre, cea care prevede că pelerinii nu au voie să atingă racla, angajându-se să ia măsurile de igienă necesare la raclă, asigurând un plexiglas deasupra care să fie dezinfectat o dată pe oră și pe care pelerinii să îl poată atinge.

Mitropolia a mai cerut ca CJSU Iași să discute la nivel național pentru abrogarea Hotărârii nr. 47 / 05.10.2020, prin care era restricționat accesul pelerinilor din alte localități la o sărbătoare religioasă, mai ales în contextul în care aceștia susțin că și-au modificat programul de la Iași și, astfel, riscul de a se crea o aglomerație a scăzut.

"Așa cum ne-au informat ieri reprezentații Mitropoliei, în condițiile date, nu s-ar mai justifica o sărbătoare care să fie cuprinsă între ziua de 8-15, asumându-și organizare pentru data de 14, cu rezerva ca în cazul în care ajung mai multi pelerini sa poată fi scoasă racla și în alte zile.

În urma acestei adresă, Mitropolia Moldovei și Bucovinei a solicitat Comitetul pentru Situații de Urgență să înainteze la rândul său o propunere să abroge aceea hotărârea de pe data de 5, care limita accesul pelerinilor care nu sunt din localitatea în care loc sărbătoare. Mitropolia mai arată o modalitate prin care pelerinii se pot închina la raclă.", a declarat Ovidiu Mihaiuc, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Iași, pentru B1 TV.

