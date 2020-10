Pelerinii s-au certat cu jandarmii la Iași: „Stau de 4 zile fără mască, n-am COVID și am diabet de 26 de ani” / Raed Arafat nu știe cine le-a dat voie credincioșilor din afara orașului să ajungă la racla Sfintei Parascheva

Scandal de proporţii la Iaşi, acolo unde a fost prăznuită Sfânta Parascheva. Fără mască de protecţie, fără distanţare socială, sute de oameni s-au îmbulzit cu forţele de ordine, şi au încercat să intre cu forţa în curtea catedralei din Iaşi. Iar jandarmii şi poliţiştii s-au încurcat până şi în ordine. Dacă la început nu au permis intrarea celor care nu aveau buletin de Iaşi, la un moment dat le-au dat voie. Apoi iar au restricţionat accesul. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a declarat că nu știe să existe un ordin prin care ușile catedralei au fost deschise tuturor și, dacă acest act există, cine l-a dat.

Încă de miercuri dimineață atmosfera din fața Catedralei Mitropolitane din Iaşi s-a încins. Supăraţi că nu au fost lăsaţi de forţele de ordine să ajungă la sfintele moaşte, sute de oameni s-au dezlănţuit. Fără să mai ţină cont de credinţă, oamenii au început să se împingă cu jandarmii, să huiduie şi să ţipe. Unii au început să chiar să scandeze pentru ”libertate”. Jandarmii au încercat să îi potolească, pentru ca slujba să se desfășoare în continuare în liniște.

Autorităţile au anunţat că în catedrală, până pe 15 octombrie inclusiv, vor intra numai cei cu domiciliul în municipiul Iași, dar au venit și oameni de la distanțe mari care au încercat să forţeze intrarea.

„Vrem să ajungem la Sfânta, am venit de la sute de kilometri. N-am dormit toată noaptea ca să venim la Sfânta”

„Nu plecăm de aicea până nu avem posibilitatea să ne închinăm la moaște, este clar??”

