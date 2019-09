PELINEL, în LACRIMI! GATA! A fost făcut ANUNȚUL despre IEȘIREA din pușcărie a lui BORCEA!

Veste bună pentru Cristian Borcea. Comisia de eliberări condiționate din cadrul Penitenciarului Jilava a analizat cererea de eliberare formulată de Cristian Borcea, iar avizul este unul favorabil, potrivit unor surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, citate de B1 TV. Pe 10 septembrie instanța va decide dacă admite sau nu solicitarea de eliberare a lui Borcea.

Comisia va analiza cererea lui Cristian Borcea și va face o propunere, de eliberare sau de respingere a cererii, urmând ca judecătorii să decidă dacă admit sau nu solicitarea.

În cursul zilei de joi, comisia a dat aviz favorabil cererii fostului finanțator Dinamo, deoarece Borcea este închis în regim deschis și a prestat muncă în detenție.

Cristian Borcea a fost condamnat, pe 8 februarie 2019, la cinci ani de închisoare în dosarul retrocedării plajelor, alături de Radu Mazăre. Instanţa a dispus şi confiscarea sumei de aproape un milion de euro de la fostul acţionar al echipei de fotbal Dinamo Bucureşti.

Pe 18 martie, Curtea de Apel Bucureşti a stabilit că fostul finanţator al clubului Dinamo are de executat o condamnare de 7 ani şi 6 luni închisoare după ce au fost contopite pedepsele din dosarele retrocedărilor ilegale de terenuri şi transferurilor din fotbal. Magistraţii au decis atunci să-i scadă din pedeapsa de 7 ani şi 6 luni timpul petrecut deja în închisoare, prin condamnările din dosarul transferurilor din fotbal, precum şi sentinţa pe care o execută în prezent, cea din dosarul retrocedării plajelor.

Cristian Borcea îşi execută în prezent pedeapsa la Penitenciarul Jilava.

