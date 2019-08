Aproape 7,2 milioane de români sunt, în prezent, participanţi la sistemul de pensii private obligatorii, iar contribuţiile virate de ei sunt gestionate de unul dintre administratorii celor şapte fonduri de pensii private.

ULTIMA ORĂ! "ALEXANDRA MĂCEȘANU TRĂIEȘTE. PROBELE VOR TRIMITE ANUMITE PERSOANE LA PUȘCĂRIE". ANUNȚUL FĂCUT DE FAMILIA TINEREI (GALERIE FOTO)

Contribuţia definită la sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II) este obligatorie pentru persoanele cu vârsta de până la 35 de ani şi este opţională pentru cel cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani. În prezent, contribuţia lunară la Pilonul II este de 3,75 puncte procentuale din constribuţiile pentru asigurări sociale (CAS). Fondurile de pensii obligatorii (Pilonul II) au înregistrat un randamentul mediu anualizat generat de la lansare până în prezent de 8,43% şi au ajuns la active nete în valoare de 9,99 miliarde de euro. La ce fond de pensie privată eşti Dacă eşti angajat şi ai vârsta sub 35 de ani, poţi semna un act de aderare la unul dintre cele opt fonduri de pensie privată obligatorie. Dacă nu faci acest lucru, vei fi distribuit aleatoriu la unul dintre cele opt fonduri de pensii, scrie adevarul.ro.

Administratorul fondului la care ai fost repartizat aleatoriu este obligat să îţi transmită o scrisoare cu confirmarea aderării în termen de 15 zile. În cazul în care nu ai primit nicio scrisoare, poţi să afli care este fondul în care ajung contribuţiile printr-o solicitare înaintată Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF). Există un formular pe care îl poţi completa cu datele personale, iar administratorul fondului tău te va contacta ulterior pentru a-ţi comunica detaliile legate de contul în care ţi se acumulează contribuţiile la pensia privată. Cele mai recente date arată că 86% dintre români ştiu de existenţa Pilonului II.

ROMÂNIA, ÎN LACRIMI: FLORIN PIERSIC JR., MESAJ DESPRE MOARTEA TATĂLUI SĂU ...E EXTREM DE DUREROS

Dintre aceştia, 7 din 10 sunt conştienţi de faptul că fondurile acumulate în conturile individuale de Pilon II sunt proprietatea lor şi că acestea sunt garantate prin lege. Cum verific câţi bani am în cont. Scrisoarea de la administrator La începutul fiecărui an, fiecare administrator al unui fond de pensii obligatorii trimite participanţilor, prin poştă, situaţia contului său de pensii la sfârşitul anului precedent. În acest desfăşurător, fiecare participant la Pilonul II poate vedea care sunt contribuţiile virate până la momentul respectiv şi care este valoarea sumelor cumulate în urma investirii contribuţiilor sale de către administrator în diverse active (depozite bancare, acţiuni, obligaţiuni etc) Este recomandat să îţi actualizezi datele personale cu fondul, pentru a primi acasă scrisoarea anuală obligatorie. Cu această ocazie, poţi afla şi datele de logare pentru contul online, unde poţi monitoriza situaţia financiară în timp real. Cum verific câţi bani am în cont.

Verifică-ţi contul online Toate fondurile de pensii administrate privat au lansat platforme online de vizualizare a conturilor. Aceste conturi se activează şi se folosesc precum o căsuţă de e-mail, adică primeşti un user, o parolă (şi eventual un alt element de siguranţă) cu care te poţi loga şi intra în contul tău pentru a vizualiza sumele acumulate. În această secţiune, participanţii la următoarele fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul II) îşi pot verifica oricând, pe Internet, situaţia contului personal de pensie privată, istoricul contribuţiilor şi alte informaţii. Dacă ştii deja la ce fond contribui, verifică-ţi contul aici: