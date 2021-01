Pentru ce categorii de persoane nu este recomandat vaccinul anti-COVID-19. Alexandru Rafila: În primul rând, vaccinul este contraindicat la persoanele care au alergii comune (VIDEO)

Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, a explicat, luni, într-o intervenție pe B1 TV, care sunt categoriile de persoane pentru care nu este recomandată vaccinarea anti-COVID-19. Unul dintre lucrurile certe este că vaccinul este contraindicat persoanelor cu alergii comune.

”În primul rând, vaccinul este contraindicat la persoanele care au alergii comune. Am auzit și eu tot felul de lucruri, că cineva are alergie la penicilină... nu are nicio legătură alergia la un antibiotic, de exemplu, cu acest vaccin. Aceste persoane trebuie vaccinate, mai ales dacă au boli cronice.

În ceea ce privește femeile gravide și copiii de până la 16 ani, într-adevăr, ei nu au fost introduși în studiul clinic. Asta nu înseamnă că vaccinul nu este eficace, dar până în momentul de față, în studiul clinic inițial, de faza a III-a, au fost introduse doar persoanele cu vârsta de peste 16 ani, iar femeile gravide au fost extrem de puține în cadrul acestui studiu clinic. Probabil că în viitor vor beneficia și gravidele de vaccinare, rămâne ca timpul să confirme acest lucru.

Nu sunt contraindicații, de exemplu, la persoanele cu boli oncologice. Singurul lucru care trebuie luat în considerare este legat de tratamentul care este efectuat într-o anumită perioadă și care ar putea să impieteze asupra eficacității vaccinului. Nu este vorba despre siguranța vaccinului, ci de faptul că o persoană care face, de exemplu, un tratament care duce la imunosupresie s-ar putea să nu producă anticorpi după vaccinare. Reacțiile adverse la aceste persoane nu sunt de așa natură încât să contraindice vaccinarea”, a declarat Alexandru Rafila.

