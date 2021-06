Pentru ce perioadă oferă imunitate vaccinurile anti-COVID-19, de fapt. Anunțul lui Valeriu Gheorghiță (VIDEO)

Pentru persoanele vaccinate încă din prima etapă a campaniei, termenul de șase luni, cu privire la imunitatea pe care o oferă serurile, anunțat încă de la începutul anului, se apropie de final. În aceste condiții, anumiți cetățeni se gândesc deja că trebuie să se vaccineze din nou anti-COVID-19. Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, crede că nu este cazul de o nouă administrare a serurilor, cel puțin pentru moment.

Datele oficiale confirmă eficiența serurilor anti-COVID, potrivit colonelului Gheorghiță, medic la Spitalul Militar Universitar.

„Da, din fericire, toate vaccinurile pe care le folosim astăzi sunt eficiente împotriva tuturor variantelor virale, chiar dacă au trecut 6 luni. În acest moment, datele se colectează, nu avem niciun semnal care să ne arate că la acest moment, la 6-8 luni de la momentul campaniei de vaccinare, rata de eficiență scade.

Mesajul este de a completa schema de vaccinare. Doar în acest fel avem o protecție bună împotriva variantei Delta. Adică, să nu facem doar o singură doză (...)", a declarat Valeriu Gheorghiță pentru B1 TV, în emisiunea „Dosar de Politician", moderată de către Silviu Mănăstire.

