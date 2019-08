A mai trecut o zi de la răpirea şi uciderea Alexandrei Măceşanu, iar anchetatorii încă bâjbâie prin curtea lui Gheorghe Dincă. Potrivit unor surse apropiate anchetei, poliţiştii au ridicat din casă, dar şi din maşină, fire de păr lung şaten spre roşcat. De asemenea, s-ar fi găsit noi haine, pe care se aflau mai multe pete de sânge.

Anchetatorii continuă percheziţiile în curtea lui Gheorghe Dincă şi caută probe care să arate că Luiza Melencu, cealaltă presupusă victimă a suspectului, a fost ucisă de acesta.

Iar potrivit unor surse judiciare, în casa individului, dar şi maşina acestuia, au fost găsite ieri mai multe fire de păr şaten, dar şi mai multe haine cu urme de sânge pe ele.

Lovitura, dacă putem spune aşa, au dat-o procurorii cu ajutorul unei femei din Caracal care a descoperit nişte haine de damă pe marginea unui drum. Culmea este că hainele, spune femeia sunt de o săptămână acolo, dar nu le-a văzut nimeni. Cu atât mai mult cu cât în apropierea acelui drum, anchetatorii au periat un întreg lan de floarea soarelui, în care le spusese suspectul că ar fi aruncat telefonul Luizei.

La percheziţiile din casă a fost prezent şi Gheorghe Dincă, însă acesta nu a mai dat niciun detaliu despre ce ar fi făcut cu trupul Luizei după ce a ucis-o.

La finalul zilei de ieri a venit şi un comunicat de la DIICOT.

"Procurorii DIICOT - Structura centrală împreună cu polițiștii specializați din cadrul Poliției Române - delegați au continuat activitățile de cercetare în dosarul cauzei, între care și cele de la domiciliul inculpatului Dincă Gheorghe, în urma cărora au fost identificate și ridicate mai multe categorii de urme criminalistice, ce urmează a fi procesate.

Activitățile de cercetare și căutare în locuința, în dependințele, în autoturismul și în autoutilitara inculpatului nu au fost finalizate, urmând a fi continuate și în cursul zilelor următoare, în mod neîntrerupt, în prezenta inculpatului și a avocatului său.

Menționăm că activitățile de cercetare și căutare care nu presupun prezența inculpatului sunt încă în desfășurare.", se arată în comunicatul DIICOT.

