Procurorii desfășoară, joi, percheziții de amploare la domiciliul medicului Mircea Beuran, dar și la secția sa din Spitalul Clinic de Urgență București, potrivit Antena 3. Anchetatorii au ridicat mai multe documente atât de la casa sa, cât și de la cabinet.

Mircea Beuran a coordonat echipa de medici care a realizat o intervenție chirurgicală, în decembrie, la Spitalul Clinic de Urgență București, în timpul căreia o pacientă era cuprinsă de flăcări. Femeia bolnavă de cancer, în vârstă de 66 de ani, avea să moară în cele din urmă.

„Am intrat în programul operator după ce trecuse evenimentul, iar pacienta fusese mutată într-o ală sală. Echipa am găsit-o speriată, șocată de evenimentul respectiv, am continuat operația și am finalizat-o. Este firesc că în clipa în care am intrat într-un bloc operator, am făcut o intervenție, e reintervenție. Prin fișa postului, șeful de secție, calitate pe care o am, trebuie s-o facă. În condițiile acestea, am parafat protocolul operator. Au existat încă doi chirurgi. Regula este ca cel cu grad cel mai mare - operând și finalizând operația am pus această parafă”, spunea Mircea Beuran, la Digi 24, în acele zile.