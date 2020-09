Percheziții DNA la Serviciul Omoruri din Poliția Capitalei / Dosar in rem după ”negocierile” dintre polițiști și interlopii din clanul Duduienilor (VIDEO)

Procurorii DNA au efectuat percheziții la Serviciul Omoruri din cadrul Poliției Capitalei, în scandalul declanșat după ce șefi din Poliție au fost surprinși negociind cu lideri din clanul Duduienilor. Anchetatorii au ridicat mai multe documente și computere, informează B1 TV. Dosarul deschis este unul in rem, adică sunt urmărite fapte. Pentru moment, nicio persoană nu este pusă sub învinuire.

B1 TV informează că a fost deschis un dosar in rem după scandalul ce a pătat imaginea Poliției Române și care a dus la demisia lui Liviu Vasilescu de la șefi IGPR. Joi, procurorii au ridicat documente și calculatoare de la Serviciul Omoruri din cadrul Poliției Capitalei.

