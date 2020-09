37 de percheziții domiciliare în toată țara. Auderi pentru şantaj, ameninţare, tulburarea ordinii şi liniştii publice (VIDEO)

Percheziții de amploare, joi dimineața, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Teleorman, anunţă Poliţia Capitalei. Polițiștii au descins la 16 adrese din sectorul 1, în cadrul unui dosar penal deschis pentru săvârşirea infracţiunilor de şantaj, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi ameninţare.

Poliţişti şi procurori au 37 de mandate de percheziție și de aducere la audieri suspecților. La operațiune participă poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucuresti din Serviciul Grupuri Infracţionale Violente şi Serviciul Investigaţii Criminale, agenți de la Serviciul Criminalistic și pentru Acţiuni Speciale şi Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Teleorman.

Ciprian Romanescu. purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei, a declarat că, astăzi, la nivelul întregii țări se vor efectua 37 de perechezitii domiciliare pentru stabilirea unui probatoriu și destructurarea unei rețele infracționale.

"Activitățile de astăzi se desfășoară în contextul măsurilor luate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru combaterea infracționalității de orice fel și pentru asigurarea ordinii și liniștii publice. Astăzi, Poliția Română efectuează 37 de perchezitii domiciliare pentru combatrarea infractionalității în toată țara. Dintre acestea, 16 percheziții se fac în Capitală, în Ilfov și Teleorman și vizează o grupare specializată în săvărșirea infracțiunii de șantaj și amenințare. Gruparea este cercetată și pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice. Vor fi aduse mai multe persoane la audieri la sediul Poliției Capitalei. Acestea vor fi audiate în vederea stabilirii probatorului, iar cercetătările se desfăsoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1", a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei.

