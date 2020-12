Percheziții în 22 de spitale COVID din țară. Suspiciuni de corupție privind achizițiile de aparatură medicală și produse medicale de consum

Procurorii DNA efectuează percheziţii, joi dimineața, la mai multe spitale COVID din țară. Potrivit B1 TV, 22 de descinderi au loc la mai multe spitale COVID din Brașov și Odorheiu Secuiesc, unde există suspiciuni de corupție privind achizițiile de aparatură medicală și produse medicale de consum, din 2019 pană în prezent.

Potrivit sursei citate, descinderile au loc la Spitalul de Neurologie și Psihiatrie din Brașov, la Spitalul de Boli Infecțioase Municipal Odorhei, Spitalul de Boli Infecațioase din Brașov, dar și la la una dintre direcțiile IPJ Brașov.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupție și asimilate celor de corupție, săvârşite în perioada decembrie 2019 - prezent”, a transmis DNA într-un comunicat de presă.

