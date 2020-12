Percheziții în București și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor. Prejudiciul se ridică la 2,7 milioane de lei / Anchetatorii fac verificări și la o direcție din Primăria Capitalei (VIDEO)

Percheziții în București și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor. Polițiștii fac verificări și la Direcția Generală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Capitalei privind modul în care s-au dat autorizațiile pentru ridicarea mai multor imobile în zonele centrale din București. Prejudiciul adus statului este de 2,7 milioane de lei, potrivit B1 TV.

