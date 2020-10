Percheziții la OMV Petrom Argeș, unde director e soțul Vioricăi Dăncilă. Cristinel Dăncilă ar fi refuzat, indirect, să trimită anchetatorilor mai multe documente (VIDEO)

Percheziții, miercuri, la Petrom Argeș. Sunt ridicate documente despre mai multe tranzacții cu terenuri, informează B1 TV.

Polițiștii și procurorii din Argeș fac aceste percheziții după ce au solicitat conducerii Petrom Argeș documente necesare în anchetă.

Directorul Petrom Argeș e Cristinel Dăncilă, soțul fostului premier PSD Viorica Dăncilă. El a refuzat, indirect, să pună la dispoziția anchetatorilor acele documente. Așa s-a ajuns la perchezițiile de azi.

Dosarul vizează acte de abuz în serviciu și fals în înscrisuri, mai precizează B1 TV.

Cristinel Dăncilă e în concediu, susțin surse apropiate anchetei. El probabil va fi citat de anchetatori la Parchet, pentru a explica de ce nu a pus la dispoziția lor documentele respective.

