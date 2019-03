Procurorii DGA Neamț și jandarmii, percheziții la Spitalul Județean

Procurorii DGA Neamț, însoțiți de efective de jandarmi, au descins, marți dimineață, la Spitalul Județean, secția Ortopedie.

Perchezițiile au început în jurul orei 10:45. Directorului Spitalului Județean Neamț, Codruț Munteanu, a declarat că a fost sunat de un procuror DGA imediat după descindere și i s-a solicitat să trimită pe secție doi reprezentanți ai spitalului, pentru a asista la acțiune.

Potrivit unor surse, la Secția Ortopedie au loc percheziții legate de acte de corupție și sunt vizați cel puțin doi dintre medicii ortopezi ai spitalului.

Managerul Spitalului Județean a declarat, pentru Digi24, că s-a gândit el însuși să facă sesizare, dar a sperat că ”oamenii înțeleg de vorbă bună”.

”Am primit sesizări, am încercat să dialogăm inclusiv cu Colegiul Medicilor, probabil nu am reușit și ne asumăm”, a spus managerul spitalului, care întrebat dacă s-a gândit să facă el însuși o sesizare, acesta a spus: ”aceste sesizări au fost luate în discuție, au constituit obiectul unor discuții, însă am sperat că oamenii înțeleg de vorbă bună și înțeleg că trebui să aibă o conduită corespunzătoare”.