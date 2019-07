A fost pericol de explozie luni seară în gara Caracal, după ce un angajat CFR a observat mai multe scurgeri de propilenă dintr-un vagon cisternă, informează B1 TV. Locuitorii au fost avertizaţi prin sistemul RO-ALERT, să îţi părăsească locuinţele în cazul unei explozii. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. O anchetă este în plină desfășurare.

NUNTA ANULUI ÎN ROMÂNIA! SIMONA HALEP A FOST DATĂ DE GOL! ALESUL ESTE CELEBRUL MILIONAR

Trenul cu 20 de vagoane era încărcat cu câteva tone de propilenă. Când a oprit în Caracal, un angajat CFR a observat scurgerile de gaze. A dat alarma, iar imediat a fost blocată circulația trenurilor și oprită alimentarea electrică. Pentru că exista riscul unei explozii devastatoare, autoritățile au avertizat locuitorii din zonă prin sistemul RO-Alert, pe o rază de 2 kilometri față de vagon. În mesajul trimis prin RO-Alert, oamenii erau sfătuiţi să îşi evacueze locuinţele.

Imediat, zona a fost izolată pe o rază de 300 de metri. Patru autospeciale pentru primă intervenție și patru autospeciale de stingere cu apă și spumă au ajuns la faţa locului.

Pericolul de explozie a fost unul uriaş. Propilena este un gaz combustibil incolor cu un miros înţepător, extrem de inflamabil.

SCANDAL MONSTRU ÎNTRE ANDREEA MARIN ȘI CORNELIA CATANGA! S-AU CERTAT CA LA UȘA CORTULUI! DE LA CE A PORNIT RĂZBOIUL

Echipele de intervenţie au reuşit să oprească scurgerea de substanţe periculoase numai după ce au închis flanţa vagonului cisternă. După o oră, sistemul RO-Alert a transmis că locuitorii pot reveni în siguranţă la domiciliu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.