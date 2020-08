Pericol pe litoral: Salvamarii au arborat steagul roșu. Trei turiști au fost scoși din mare în ultimul moment. Un bărbat s-a înecat în stațiunea Olimp (VIDEO)

E pericol la malul mării. Deşi salvamarii au arborat steagul roşu şi au avertizat turiştii să nu se aventureze în mare, deja s-au înregistrat victime, informează B1 TV. Mai mulţi oameni au fost salvaţi în ultimul moment de la înec iar echipajele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă şi ale Gărzii de Costă au luat parte la misiunile de căutare şi salvare a turiştilor dispăruţi în mare. Pentru un bărbat din staţiunea Neptun, medicii nu au mai putut face nimic. A murit la scurt timp după ce a fost adus la mal.

Marea a devenit nemilioasă în ultimul weekend de vară. Salvamarii au fost nevoiţi să arboreze steagul roşu pe litoral, însă unii turişti au ignorat complet avertismentul şi s-au avântat în valurile uriaşe.

Salvatorii au avut o zi extrem de grea. Mai mulţi oameni au cerut ajutor la 112 pentru salvarea turiştilor aflaţi în pericol de înec. În staţiunea Venus, doi copii, unul de 9 şi altul de 10 ani, au fost scoşi din apă şi transportaţi la spital cu probleme respiratorii. Iar o femeie aflată în stop cardio-respirator a fost dusă la Spitalul Județean.

În aceeaşi staţiune, un bărbat este în continuare căutat după ce a intrat în mare şi nu a mai fost văzut.

Valurile uriaşe au dat bătăi de cap salvatorilor de-a lungul întregului litoral. În Neptun şi Jupiter, doi turişti au refuzat transportul la spital după ce au fost scoşi din apele învolburate.

A MURIT TRAIAN BĂLĂNESCU! VESTEA TRISTĂ A ZILEI, ÎN ROMÂNIA!

O alta intervenție dramatică a salvatorilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea a avut loc în Vama Veche. Trei oameni au scos aceştia din mare, în ultimul moment.

În staţiunea Olimp, s-a produs însă o tragedie. Acolo, medicii nu au mai putut face nimic pentru un bărbat de 76 de ani.

Reprezentanţii ISU Dobrogea au declarat că forţele inspectoratului acţionează pe tot litoral, de la Vama Veche la Olimp. La aceste acţiuni, s-au alăturat şi cinci echipaje ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă, nave ale ARSVOM, dar şi Garda de Coastă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.