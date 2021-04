Peripeții în Timișoara: Doi tineri au sărit în Bega ca să scape de polițiști (VIDEO)

Doi tineri din Timișoara au recurs la un gest necugetat pentru a scăpa de polițiști. Indivizii erau urmăriți, întrucât unul dintre ei, aflat la volanul unei mașini, ignorase semnalele agenților de a trage pe dreapta pentru un control de rutină. Conducătorul auto nu doar că nu a oprit, ci a călcat pedala de accelerație. După o goana nebună pe străzile din oraș, cei doi tineri au găsit soluția: au abandonat mașînă și au sărit în apă și au înotat de pe un mal pe altul. Spre ghinionul lor, pe cealaltă parte a răului îi aștepta un alt echipaj de poliție, care i-a imobilizat rapid. Tinerii, uzi leoarcă și înghețați de frig, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Ulterior, polițiștii au aflat și de ce au fugit cei doi: șoferul, in vârstă de 20 de ani, nu avea permis.



"Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a deține permis de conducere, continuând cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale a tânărului", a mai transmis IPJ Timiș.

