Perle la Bacalaureat 2020. Cele mai haioase perle la Bacul la anul acesta

Limba română le-a dat bătăi de cap elevilor. Perlele la Bacalaureatul 2020, la proba de Limba și literatura română, sunt de-a dreptul haioase. Profesorii corectori au făcut publice câteva dintre acestea.

Cele mai haioase perle la Bacalaureat 2020

Limba și literatura română

Limba română le-a dat bătăi de cap elevilor. E halucinant ce au scris unii absolveți de clasa a XII-a în lucrările de la Bacalaureat 2020.

„I. L. Caragiale este cel mai mare poet din literatura universală. El a scris ,,Riga Criptyo şi Enigel”.

„Ion este personajul principal pentru O scrisoare pierdută şi era combinat cu Zoe”.

,,Băh, Zoe asta deşteaptă dă-o-n mă-sa s-a descurcat femeia, doi morţi lângă ea, îi freca cum vrea”.

„O scrisoare pierdută” a apărut anul trecut, am fost eu la piesa de teatru cu o gagică”.

"Scrisoarea a fost pierdută de aia care căuta distracţie şi pe la primărie. Ca-n zilele noastre, umblă ăştia după bani şi după funcţii, n-ai treabă".



"Arghezi este un Isus care face din venin miere și din mucegai și noroi bijuterii".



" Testamentul se face când mori, dar cu puțin timp înainte".

" Autorul se numește Maior. Pentru că a devenit cunoscut s-a denumit Mariorescu. Am uitat și mai cum".



"Fragmentul este despre o rață care mânca cozonac cu dinți albi".



"Perspectiva narativă nu e prea bună, în sensul că eu n-o știu".



"Aş vrea să ştiţi că mass media e pentru modă, fashion, nebunii de-astea. Asta caută lumea. Cum să promoveze un nebun din literatură în ziare?".



"Bă, e groasă vă scriu Ion că asta am auzit înainte cu o seară că se dă".



"Otilia Mărculescu din comedia "Enigma Otiliei" era panaramă că a plecat cu Tipătescu şi apoi cu Conu Leonida".



"G. Călinescu rămâne în memoria noastră prin prostia lui".

Bacalaureat 2020, sesiunea specială. Calendarul complet și condițiile de desfășurare

Perlele vor face, cu siguranță, deliciul internauților și la sesiunea specială de Bacalaureat 2020.

Absolvenţii de liceu care la prima sesiune de Bacalaureat 2020 au avut temperatura peste maximul admis, adică 37,3 grade Celsius, au fost în izolare sau carantină din cauza epidemiei de COVID-19, precum şi cei care nu au participat din alte motive medicale se vor putea înscrie la sesiuni speciale ale acestor examene, potrivit unui ordin al ministrului Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie.

Calendarul BAC - sesiunea specială 2020, publicat pe site-ul Ministerului Educației

29 iunie - 3 iulie: înscrierea candidaților

6 iulie: Limba și literatura română - proba E a) - proba scrisă

7 iulie: proba obligatorie a profilului - proba E c) - proba scrisă



8 iulie: proba la alegere a profilului și a specializării - proba E d) - proba scrisă

9 iulie: Limba și literatura maternă - proba E b) - proba scrisă

10 iulie: afișarea rezultatelor (ora 12:00)

10 iulie: depunerea contestațiilor (între orele 14:00 - 19:00)

12 iulie: afișarea rezultatelor finale (după ora 12:00)