Perseide 2020. O nouă ploaie de stele căzătoare va avea loc în noaptea de 12 spre 13 august

O ploaie de meteori are loc în luna august a fiecărui an. Spectacolul este oferit de Perseide, mici particule ale cometei Swift-Tuttle, care se intersectează în fiecare an cu orbita terestră între mijlocul lunii iulie și cel al lunii august. Potrivit specialiştilor, aceste particule formează un nor imens de peste un milion de kilometri lungime. Spectacolul va mai dura câţiva ani, fiind vorba despre un adevărat rezervor de stele căzătoare.

Perseide 2020 – noaptea în care vor putea fi văzute

Perseide, cea mai spectaculoasă ploaie de meteori, înregistrează maximul în noaptea de 12 spre 13 august 2020. Luna va fi în primul pătrar, astfel că pe cer vor putea fi observaţi, în fiecare oră, între 60 şi 150 de meteori care vor cădea cu o viteză de circa 59 km/s. Perseidele au loc în perioada în care Pământul trece prin coada cometei 109P/Swift-Tuttle. Cometa este considerată cel mai mare obiect cunoscut ce trece repetat pe lângă Pământ, nucleul său având o lăţime de 26 de kilometri, potrivit descopera.ro.

Cea mai buna perioadă de urmărire este dupa miezul nopții până dimineața. Meteorii pot fi observați cu ochiul liber, iar pentru a vedea cât mai mulți, este nevoie să priviți cerul măcar o oră. Cel mai bine, puteți să le observați în locurile cu cer curat, lipsit de lumini parazite. Astronomii recomandă, ca cele mai bune locuri, la țară și la munte, dar este potrivit și la marginea orașelor mari. Cei ce vor observa din zonele cu cer curat, pot vedea maxim 100 de meteori pe oră. Cei ce observa din orașe vor vedea 10-20 de meteori pe oră.

Cum se pot observa Perseidele

Nu aveți nevoie de niciun instrument astrologic pentru a putea observa Perseidele. Trebuie doar să întinși, într-un sac de dormit sau pe un șezlong. De asemenea, veți avea nevoie de haine ceva mai călduroase pentru că nopțile de august sunt puțin mai răcoroase, potrivit Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Pentru a vedea cât mai mulți meteori, este nevoie să priviți cerul măcar o oră. Cu cât observați mai mult cu atât vedeți mai mulți meteori. Desigur, uneori este binevenită o pauză scurtă pentru dezmorțire.A fugit la mare, la Mamaia, deşi părinţii n-o lăsau. Le-a trimis o poză de acolo, dar şoc: au văzut cum arată de la talie în jos

Urmărind bolta cerească veți vedea stelele și Calea Lactee. Uneori o dâra luminoasa, ce va dura mai puțin de o secundă, se va vedea printre stele. În vechime părea că una din stelele de pe cer a căzut, de aici venind numele de „stea căzătoare". Desigur că stelele nu au cum sa cadă, de fapt ați observat o particulă foarte mică, sub 1 mm diametru, care a intrat în atmosfera Pământului și la frecarea cu aerul a făcut ca acesta să emită lumină (ionizare).

Cea mai buna perioadă de observare este dupa miezul nopții până dimineața. Orice meteor al cărui traiectorie inversă ajunge în constelația Cassiopeia (între Cassiopeia și Perseu) este o „perseidă”. Din fericire, anul acesta Luna va fi în faza de Ultimul Pătrar, răsărind după miezul nopții. Astfel încât, lumina acesteia nu va deranja cu mult observațiile pe parcusul nopții