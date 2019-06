Elicopterul SMURD a aterizat, duminică, pe plaja din Mamaia Nord-Năvodari, pentru a prelua o persoană înecată, după ce a fost scoasă la mal în stare de inconștiență.

Victima a fost transportată la Spitalul de Urgenţă Constanţa, unde a rămas internată, sub supraveghere, fiind în continuare în stare critică.

