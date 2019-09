Încă o persoană înjunghiată în atacul de la Spitalul Săpoca s-a stins din viață. La cât a ajuns numărul deceselor (VIDEO)

Încă una din victimele agresiunii de la Spitalul Săpoca, internate la Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Pantelimon din Capitală, s-a stins din viață.

Anunțul a fost făcut vineri de Ministerul Sănătății.

Pacientul, în vârstă de 74 de ani, suferise o intervenție chirurgicală complexă, iar pe toată perioada tratamentului a fost în stare gravă, intubat, instabil hemodinamic, ventilat mecanic, a menționat Ministerul Sănătății.

În prezent, un singur pacient se mai află înternat în Capitală, fiind vorba de bărbatul internat la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca care este stabil, conștient si cooperant, afându-se în Reanimarea Secției de Neurochirurgie.

Reamintim că, un bărbat internat de doar câteva zile la Spitalul de Psihiatrie de la Săpoca a atacat ceilalți pacienți. (Detalii AICI)

