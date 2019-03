MACABRU! Două persoane decedate, încurcate la morgă (VIDEO)

Încurcătură macabră la Serviciul de Medicină Legală Ploiești unde, angajaţii au încurcat două cadavre.

Recent, în instituție, au ajuns două cadavre. Primul era al unui bărbat din Ploiești, găsit decedat, în stare de putrefacție, în propria locuință, iar cel de-al doilea era al unui bărbat din Șirna.

Însă, în momentul în care familia răposatului din Șirna a mers la morgă să ridice cadavrul a constatat că acesta este deja îngropat într-un cimitir din Ploiești.

Acum familia care a îngropat deja mortul trebuie să îl deshumeze şi să returneze cadavrul, urmând Apoi să vină şi să ia de la morgă celălalt cadavru.

