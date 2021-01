Persoane peste 65 de ani, reprogramate la vaccinare, deși CNCAV anunțase că măsura e valabilă pentru cei sub această vârstă. „Mă simt foarte afectat. Mă întreb cine va primi doza în locul meu”

Mai multe persoane cu vârste de peste 65 de ani, care s-au programat pentru a li se administra vaccinul anticoronavirus, au fost informate că au fost reprogramate. Asta deși, vineri, Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) anunțase că reprogramarea se face doar în cazul persoanelor sub 65 de ani. „Persoanele cu vârsta peste 65 ani rămân la programarea inițială”, insista CNCAV în comunicat.

Persoane peste 65 de ani, reprogramate la vaccinare, contrar informărilor oficiale

Andrei Iliescu, un domn în vârstă de peste 65 de ani, a transmis pentru B1.RO că a fost programat pentru vaccinul anti-COVID-19 chiar sâmbătă, la un centrul de vaccinare din București. Numai că vineri seară a aflat că a fost reprogramat pentru 16 februarie.

„Buna ziua, ma numesc Andrei Iliescu, am peste 65 ani si fusesem programat pentru vaccinul anti-covid astazi la ora 16 la centrul Romexpo. Ieri seara am primit reprogramare pentru 16 februarie desi ceea ce era anuntat pe toate canalele media era ca in nici un caz cei peste 65 de ani nu vor fi reprogramati.

Stiu ca sunt probleme cu aprovizionarea dozelor dar eu ma simt foarte afectat de acesta decizie si ma voi duce acolo in incercarea de a face totusi vaccinul. Poate in cazul meu a intervenit o greseala si raman programat pentru astazi. Daca nu, banuiesc ca este zadarnic si mi se va spune ca totul este legal, dar ma gandesc ca mai sunt si altii in aceiasi situatie. Daca centrul nu este inchis si vaccinarile se fac in continuare, ma intreb cine va face astazi la ora 16 doza pentru care eu eram programat”, a transmis Andrei Iliescu.

Iar situația sa nu este una singulară. Mai multe persoane cu vârste peste 65 de ani care s-au programat la vaccianrea anticoronavirus au fost anunțate că au fost reprogramate, deși CNCAV informase oficial că reprogramările se vor face doar în cazul celor sub această vârstă.

Până în acest moment, auoritățile nu au prezentat nicio explicație oficială despre această situație.

De altfel, în ultima vreme sunt reclamate tot mai multe nereguli în ceea ce privește evoluția campaniei de vaccianre anti-COVID-19, dar decidenții au dat vina până acum doar pe faptul că România nu a primit doze de vaccin câte i-au fost promise. Decidenții mai invocă drept scuză și faptul că în situații similare se găsesc și alte state din Uniunea Europeană.Templul indian cu o uşă din aur pe care n-o poate deschide nimeni. Ce se ascunde aici poate provoca Al III-lea Război Mondial

Pe de altă parte, nimic din toate acestea nu justifică faptul că CNCAV a anunțat că vor fi reprogramate doar persoanele sub 65 de ani, iar acum unii dintre cei care au trecut de această vârstă constată că au fost și ei reprogramați.

Ce anunțase CNCAV despre reprogramarea la vaccinare anti-COVID-19

Vineri, într-un comunicat oficial, Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) transmisese că toate persoanele sub 65 de ani care erau programate la prima doză de vaccin în perioada 30 ianuarie – 11 februarie vor fi amânate pentru după 16 februarie. Această decizie a fost luată, explica CNCAV, pe fondul diminuării cantităților de doze livrate anterior de BioNTech Pfizer.

Comitetul a transmis în mod expres că „persoanele cu vârsta peste 65 ani rămân la programarea inițială”.

De altfel, decidenții, în frunte cu medicul militar Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, au declarat de mai multe ori că vaccinarea celor peste 65 de ani și administrarea rapelului pentru cei care au primit deja prima doză nu vor fi afectate, chiar dacă România primește mai puține doze decât a fost stabilit.

Marți, când Gheorghiță anunțase că avem un deficit de 117.000 de doze și că au decis decalarea unor programări el precizase că acest lucru se va întâmpla „fără să afectăm doza de rapel sau vaccinarea celor cu boli cronice sau a celor cu vârste peste 65 de ani și a celor din centrele de medico-sociale, din centrele de dializă sau a celor nedeplasabile”.

Vlad Voiculescu: Per total, campania de vaccinare merge bine

Pe 27 ianuarie, ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, admitea că există unele probleme în derularea campaniei de vaccinare dar, dincolo de acestea, se declara mulțumit.

„Per total campania merge bine, avem peste 500.000 de persoane vaccinate. Pe lângă asta, sunt probleme pe care le știm și nu ne putem face că nu există. Sunt lucruri care trebuie tratate cu transparență și cu responsabilitate de care trebuie să de dovadă un Guvern, iar eu ca ministru al Sănătății nu vă pot spune că lucrurile merg perfect. Cifrele mari sunt în regulă, dar dincolo de asta sunt câteva probleme și câteva vulnerabilități”, afirma Voiculescu, la acea vreme.

Tot atunci, ministrul Sănătății admitea că 30% dintre vaccinări sunt în afara platformei de programare: „Sunt oameni care merg în centrul de vaccinare sau sunt centre de vaccinare care nu sunt informatizate așa cum s-ar cuveni, unde lucrurile se fac încă pe hârtie și după ce ești notat în Registrul național de vaccinare datele se varsă în platforma de programare așa încât să fii programat pentru rapel. (...) 30% din totalul de vacccinuri este mult”.