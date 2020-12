Persoanele din categoriile de risc ar trebui să evite vizitele de Sărbători. Medicul Adrian Marinescu recomandă și testarea pentru COVID-19, înainte de întâlnirile cu familia (VIDEO)

Vineri seara, medicul Adrian Marinescu, de la Institutul Matei Balș din Capitală a discutat despre vaccinul ce urmează să sosească în România, dar și despre eventualele măsuri de precauție și prevenție de care românii trebuie să țină cont de Sărbători.

„Suntem într-o perioadă în care transmiterea este accelerată. Trebuie să recunoaștem că pe stradă, cei mai mulți poartă mască și respectă regulile, sigur sunt și excepții. Ideal ar fi să se întâmple la fel de și de sărbători. Nu am vrea să existe niște derapajae care să ne conducă, la începutul lunii ianuarie, la un nou val de infectări”.

Referitorul la măsurile de precauți pentru Sărbători și mai ales la modul în care ar putea fi limitată răspândirea noului coronavrisu, medicul recomandă ca familia să petreacă într-un număr cât mai restrâns, iar persoanele din categoriile de risc să rămână cât mai precaute și să evite întâlnirile de familie.

„M-aș gândi la trei lucruri concrete. Ideal ar fi să rămânem în familia restrânsă. În al doilea rând, ar trebui ca cei care sunt vulnerabili, mă refer la persoanele în vârstă și cei care au afecțiuni cronice, la ei să fie strictă această regulă. Cred că în cazul lor nu intră în discuție întâlnirie cu ceilalți”, a precizat medicul de la Institutul Matei Balș.

Totodată, dacă trebuie să ne întâlnim cu un anumit număr de persoane, medicul Marinescu recomandă și testarea pentru SARS-CoV-2, înainte de vizite.

„Dacă totuși avem niște oameni cu care să ne întâlnim, respectând măsurile de igienă, cred că ar fi bine să ne testăm înainte de întâlnire. Nu am spus că testarea trebuie să fie o regulă, dar în situația în care oricum ne vom întâlnim, mai bine să o facem în siguranță, un element care să ne ajute în plus”, a declarat medicul Marinescu, de la Institutul Matei Balș, pentru B1 TV.

„Este evident că lucrurile vor merge în paralel. Cred că e foarte clar că această campanie de vaccinare va duce la efectul scontat, să sperăm că va duce la o imunizare de 70%, dar se va întâmpla undeva către vară ca un efect clar. Deocamdată vom merge în paralele. Ne vom vaccinat, în același timp vom respecta aceleași măsuri de prevenție despre care tot vorbim”, a explicat medicul, în direct la B1 TV.

