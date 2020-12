Persoanele vaccinate anti-COVID mai transmit sau nu virusul. Răspunsul medicului Valeriu Gheorghiță (VIDEO)

Campania de vaccinare anti-COVID a început la data de 27 decembrie în România, iar până miercuri au primit serul aproximativ 5.700 de cadre medicale. Până în prezent vaccinarea se desfășoară „în condiții normale” pe teritoriul României. Începând de joi, la nivel național, vor exista centre de vaccinare active în 18 județe, după cum a anunțat el.

Medicul Valeriu Gheorghiță a discutat în platoul B1 TV și despre un subiect important ce privește serul anti-COVID: persoanele vaccinate mai transmit sau nu noul coronavirus.

„Aș vrea să plecăm de la niște dovezi medicale. Ceea ceștim în momentul de față, eficacitatea acestui vaccin este în procent de 95% față de boala simptomatică. Adică omul nu mai dezvoltă simptomatologie. Nu avem date certe legate de protecția față de infecția asimptomatică, dar foarte probabil că riscul de infecție este mic și în consecință riscul de transmitere este mic (...) Ceea ce noi știm este că acest vaccin ne protejează față de îmbonăvire, iar noi din acest punct de vedere avem cele mai importante beneficii: riscul să mai facem o formă severă scade, nu mai vedem oameni în spitale sau care ajung la terpie intensivă sau nu mai aveam parte de blocaje economice, sociale, practic ne putem relua normalitatea”, a explicat medicul Valeriu Gheorghiță.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.