CORONAVIRUS | Personalul esențial de operare și producție al Nuclearelectrica, din cadrul centralei de la Cernavodă, IZOLAT

Personalul esențial de operare și producție din cadrul centralei nuclearo-energetice de la CNE Cernavodă a fost izolat, potrivit unui comunicat al Societății Nuclearelectrica (SNN, n.r.).

”Demararea acestei masuri suplimentare de protectie are la baza Hotararea Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta (“CNSSU”) nr. 9/14.03.2020, prin care se aproba instituirea masurii de izolare a personalului esential pentru asigurarea functionarii CNE Cernavoda, in concordanta cu prevederile Planului de continuitate a activitatilor de baza in cazul unei epidemii/pandemii”, se arată în document.

Planul intern de protecție a personalului și de asigurare a continuității operării în condiții de siguranță și a producției a fost adoptat de conducerea SNN ca măsură suplimentară în perioada epidemiei de COVID-19, ”în conformitate cu standardele internaționale din industria nucleară și prevederile naționale ăn materie”.

”SNN informeaza ca procesele de baza ale companiei se desfasoara in parametri normali, actiunile si masurile suplimentare fiind elaborate si implementate in coordonare cu toate institutiile abilitate ale statului roman”, a declarat directorul general, Cosmin Ghiță.

Reamintim că, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a ridicat, miercuri, izbuncnirea de coronavirus la nivelul pandemie. Sunt peste 161.000 de cazuri la nivel global, peste 75.000 dintre acestea recuperate. Numărul deceselor a depășit de 5.900 de oameni.

În România au fost confirmate, în prezent, 123 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, iar 9 persoane au fost vindecate. Numărul infectărilor din țara noastră a început să crească alarmant începând de marți, 10 martie, după ce un bărbat de 60 de ani, fost ofițer MAI a mințit autoritățile cu privire la o deplasare în Israel, umblând prin București și infectând mai multe persoane.

De asemenea, autoritățile anunță că zeci de mii de români din diaspora se întorc acasă, o parte dintre ei fiind purtători ai coronavirusului.