Personalul specializat în tratarea pacienților COVID-19 cu forme grave a rămas același de la debutul pandemiei. Șerban Bubenek: E ca elasticul. Noi sperăm să nu se rupă (VIDEO)

Prof. dr. Șerban Bubenek, președintele Societății Române de Anestezie Terapie-Intensivă, a declarat duminică, pentru B1 TV, că problema, în contextul numărului tot mai mare de bolnavi COVID-19, nu ține neapărat de numărul limitat de paturi la Terapie Intensivă, ci de personalul specializat în tratarea acestor cazuri, care a rămas același de la debutul pandemiei.

Întrebat ce se întâmplă dacă depășim numărul de paturi ATI pe care le avem la dispoziție, dacă e posibil să fie duși în străinătate pacienții COVID, Bubenek a răspuns: „Nu cred că aceasta e varianta, de a duce pacienți afară. Probabil că varianta cea mai normală e ca din celelalte 1.300 de paturi care au ventilator și monitor și tot ce trebuie, care acum nu-s destinate pacienților COVID, să fie destinate o parte pacienților COVID. Probabil o vreme vom face din nou față acestei provocări”.

