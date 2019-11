Pesta porcină africană este o boală politică, care trebuie asumată politic, pentru că presupune măsuri drastice pentru stoparea şi eliminarea ei, a declarat, vineri, Ioan Ladoşi, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR).

" Noi am venit cu numeroase soluţii, de trei ani de zile tot încercăm să aducem în faţa autorităţilor soluţiile propuse de noi pentru stoparea pestei porcine africane, însă, ceea ce am realizat la un moment, când am văzut că ne lovim de ziduri este că pesta porcină africană în România, şi probabil nu numai, este o boală politică, care trebuie asumată politic, pentru că presupune măsuri drastice pentru stoparea şi eliminarea ei. Un prim pas ar fi acest ordin din ultimele zile cu reglementarea dimensionării fermelor în care se cresc porci", a precizat Ladoşi, potrivit Agerpres.

El a precizat că la ora actuală harta transmisă de la Bruxelles arată că doar patru judeţe "mai sunt curate" din punct de vedere al pestei porcine africane.

"Din comunicatele pe care le primim noi de la DSU avem 35 de judeţe afectate de pestă porcină africană, fie din prisma gospodăriilor populaţiei, a fermelor comerciale sau a celor judeţe unde s-au înregistrat focare la mistreţi. Noi nu putem să inventăm cifre, le putem lua doar de la autorităţi. Din aceleaşi date putem lua în calcul doar patru judeţe care sunt curate în România, cele din centrul Transilvaniei, atât au mai rămas, nu sunt înroşite. Aşa arată harta pe care a publicat-o şi ne-a trimis-o Buruxelles-ul, tot ceea ce e culoare roşie sunt judeţe afectate în România, judeţe de culoare albastră (patru la număr n.r.) sunt zone tampon, sunt zone curate, iar cele roz sunt zone unde s-au descoperit focare doar la porc mistreţ", a explicat Ladoşi.