Peste 100.000 de oameni la mare. Care e atmosfera pe litoralul românesc, în cel mai aglomerat weekend de până acum (VIDEO)

Pandemie sau nu, românii nu renunță la distracția de weekend. Peste 100.000 de oameni au mers la mare în cel mai aglomerat sfârșit de săptămână de pe litoral, iar unii continuă să vină și duminică în stațiunile românești de la Marea Neagră, potrivit B1 TV.

