Panica pe calea ferata! Peste 100 de călători au fost evacuati de urgenta dupa ce trenul in care se aflau a luat foc in gara Măldăeni, din județul Teleorman. Mai multi călători au fost preluaţi de două microbuze ale ISU Teleorman şi transportaţi în Gara CFR Roşiori Nord, relatează B1 TV.

Locomotiva si primele doua vagoane s-au aprins ca niste torte. Ingroyiti, calatorii, dar si mecanicul, au sunat la 112.

In gara, au ajuns de urgenta, mai multe mai multe echipaje de pompieri si medici Smurd.

Peste 50 de pasageri s-au autoevacuat iar ceilalti 50 au fost scosii de pompieri din tren.

Mai multi calatori au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar seful de tren s-a intoxicat u fum.

primele date ale anchetei arata ca incendiul a izbucnit din cauza unui scurtcircuit produs la instalația electrică a unui vagon.

Traficul feroviar a fost blocat între stațiile Măldăieni și Mihăești zeci de minute.

