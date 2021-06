Peste 100 de tone de gunoaie au fost oprite la graniță / În primele 5 luni din 2021 au fost blocate la intrarea în România 2.200 de tone de deșeuri (VIDEO)

Munți de gunoaie continuă să vină din Europa în România. Potrivit ultimelor informații transmise de Poliția de Frontieră, șase TIR-uri cu peste 100 de tone de deșeuri au fost oprite să intre în România, prin Punctele de Trecere a Frontierei Borș și Vărșand.

Conform documentelor de însoțire a mărfii, cele șase TIR-uri, conduse de cetăţeni români, transportau textile, plastic, carton și haine second hand de la diferite societăți comerciale din Italia, Belgia, Suedia, Germania și Austria pentru firme din România, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Andreea Moraru.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.