Peste 100 de oi au fost salvate, târziu în noapte, de pe „nava morții” de la Midia: „Vom avea o discutie cu noul președinte al ANSVSA, dr Robert Chioveanu. Viitorul sună... normal”

Un număr de 112 ovine au fost salvate de pe „nava morții”, anunță Letea Wild Horses și Animals International - România, două organizații neguvernamentale care luptă pentru apărarea drepturilor animalelor.



„Încă 70 de animale salvate în toiul nopții. Felicitări echipelor de salvare care acționează de acum neîntrerupt”, anunța Animals International - România, marți noapte.



De partea cealaltă, Letea Wild Horses au scris, în jurul aceleiași ore, că va purta o discuție, miercuri dimineață, cu dr. Robert Chioveanu, noul președinte al ANSVSA, precizând că „viitorul sună... normal”.



„Nava mortii, ora 3.00:



Deoarece in ultimele ore au fost decupate doua portiuni din carenajul navei, inca 42 de berbecuti au fost dusi in siguranta la mal, in corturile amenajate de DSV C-ta.

Aici mananca si beau apa, de parca n-ar mai fi vazut asa ceva.



Dimineata vom avea o discutie cu noul presedinte al ANSVSA, dr Robert Chioveanu, care s-a implicat personal in acesta aceasta actiune, privind viitorul animalelor salvate pana acum.

Si viitorul suna...normal