Peste 140.000 de elevi din ciclul primar și gimnazial s-au înscris pentru orele remediale. Ministrul Sorin Cîmpeanu: ”E absurd să încerci să recuperezi ceva pierdut din cauza predării online tot prin predare online”

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, anunță că peste 140.000 de elevi din ciclul primar și gimnazial s-au înscris pentru orele remediale. Acest program depinde de felul în care evoluează situația epidemiologic, spune Cîmpeanu, care subliniază că aceste ore trebuie să se desfășoare cu prezența fizică a elevilor pentru că ”este absurd să încerci să recuperezi ceva pierdut din cauza predării online (...) tot prin predare online”.

Câți elevi s-au înscris până acum la orele remediale

"Nu ştiu cum am putea găsi acel numitor comun prin care să reuşim să ne atingem cât mai bine scopul acestor ore de educaţie remedială. (...) Peste acest număr, lăsând procesul deschis, avem în jur de 78.000 faţă de 75.000 la învăţământul primar înscrişi, în jur de 62.000 - 63.000 la învăţământul gimnazial. Au mai crescut puţin înscrierile. (...) Este un lucru necesar, dar nu suficient acest Program naţional de ore remediale”, a spus ministrul Educației, citat de Agerpres.

Ministrul Educației, Sorin Cîmmpeanu, despre neajunsurile învățământului online

Cîmpeanu spune că învățământul online a generat pierderi pentru elevi, atât prin predarea online, în sine, cât și din cauza deficienţelor ”de acces la internat sau echipamente”. Totodată, problemele legate de predarea online au legătură și cu formarea cadrelor didactice pentru acest tip de cursuri, ”care diferă foarte mult de la alcătuirea conţinuturilor până la evaluare”, mai spune ministrul Educației.

”Partea de evaluare - nu cred că mai este loc de ipocrizie. Trebuie să înţelegem că se poate face într-o manieră relevantă doar atunci când utilizăm platforme de evaluare, de examinare dedicate şi securizate. Toate aceste lucruri au lipsit şi multe dintre ele lipsesc în continuare, chiar dacă, trebuie să spunem, la un an după pandemie s-au făcut progrese importante”, a declarat Cîmpeanu.

În acest context, ministrul a insistat că este important ca aceste ore remediale să aibă loc cu prezența fizică a elevilor.

"Este absurd să încerci să recuperezi ceva pierdut din cauza predării online, din cauza accesului deficitar să recuperezi tot prin predare online. (...) Am obţinut prezenţă fizică la evaluările la clasa a II-a, a IV-a şi a VI-a, care au ca obiectiv să arate unde ne aflăm cu adevărat şi ce trebuie să facem, cât avem de recuperat. Ştim sigur că avem de recuperat. Am obţinut prezenţă fizică pentru simulările la Bacalaureat şi Evaluarea naţională, urmează să înceapă pe 22 şi 29 martie", a mai spus Sorin Cîmpeanu, care a fost prezent, joi, la evenimentul "Educaţie remedială pentru copiii vulnerabili - intervenţii directe ca răspuns la nevoile actuale", organizat online de Salvaţi Copiii România.

La începutul lunii martie, Ministerul Educației a anunțat că înscrierea elevilor la orele remediale va fi prelungită de Ministerul Educației pe termen nedeterminat în programul școala după școală.