Peste 20.000 de persoane, vaccinate anti-COVID-19 în cadrul maratonului din Capitală. Rectorul UMF ”Carol Davila” din București: A fost un succes pe mai multe planuri (VIDEO)

Peste 20.000 de persoane au fost vaccinate anti-COVID-19 în cele trei zile ale maratonului vaccinării din Capitală, a anunțat luni dimineață Viorel Jinga, rectorul Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București, într-o conferință de presă. Astfel, așteptările organizatorilor au fost cu mult depășite.

În total, 20.360 de persoane au fost vaccinate în cele trei zile ale maratonului, "cu mult peste aşteptările unora", a precizat rectorul UMF.

Din totalul celor vaccinați, 12.650 de persoanea au primit serul anti-COVID la centrul de la Sala Palatului și 7.710, la centrul de vaccinare de la Biblioteca Națională a României.

„Noi nu ne-am propus de la început o cifră, ne-am propus să fie cât mai mulţi vaccinaţi, sigur că dacă ar fi fost şi mai puţini, eu spun că era tot un succes. (...) S-au prezentat numeroase conferințe, s-a răspuns la foarte multe întrebări ale persoanelor care doresc să se vaccineze și aveau temeri. Vom continua și această activitate de informare.

Maratonul a avut și un caracter social, s-au reîntâlnit colegi care nu s-au văzut demult din cauza pandemiei. S-au întâlnit studenți din anii mici cu anii mari, au schimbat impresii, deci, pe mai multe planuri, a fost un succes”, a spus Viorel Jinga.

