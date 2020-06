Peste 300 copii instituționalizați au avut acces la educație formală, cu ajutorul Asociaței ‘Speranța pentru Copii’: (FOTO, VIDEO)

Iunie este luna copiilor, iar Asociația ‘Speranța pentru Copii’ se implică activ în educarea micuților din medii defavorizate. Peste 300 de copii au avut acces la tabere educative și cursuri de meserii până acum. De asemenea, au fost demarate acțiuni punctuale de sprijinire a copiilor din medii defavorizare prin achiziția de rechizite la început de an școlar sau acoperirea cheltuielilor indispensabile asigurării traiului zilnic, dar și proiecte de mare amploare, cum ar fi susținerea în Centrul Speranța din Tărlungeni (Brașov).

Proiectul Centrul Speranța a demarat la finalul anului 2016. Cu sprijinul financiar acordat, a fost asigurată racordarea la sistemul de încălzire pe gaz, dar și la sistemul centralizat cu alimentare cu apă și de canalizare și dotarea cu electrocasnice. Centrul Speranța are o suprafață de 700 mp și include 11 camere, 2 săli de studiu, cancelarie, bucătărie, cameră tehnică și alte dependințe. Proiectul a fost susținut și de gigantul comercial amintit, care a susținut și continuă să susțină atelierele și cursurile organizate de asociatia Speranța.

