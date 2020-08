Peste 4.000 de elevi din Harghita nu au acces la internet. Inspector şcolar general adjunct: Nu putem să le impunem operatorilor de internet să monteze antene în acele sate (VIDEO)

Situaţie dificilă în Harghita, cu mai puţin de trei sptămâni până la începerea şcolilor. 10% dintre elevii din judeţ nu au acces la internet, arată ultimele date, iar dacă educaţia se va face în mediul online, acei elevi nu vor avea cum să participe.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, Cristinel Glodeanu, inspector şcolar general adjunct al județului Harghita a explicat că în această situație se află peste 4.000 de elevi, pentru care se caută soluții.

”Noi am centralizat datele și numai 9,17% dintre elevi nu au niciun dispozitiv. Pe de altă parte, în toate unitățile cu personalitate juridică avem acces la internet. Vorbim despre acele sate unde, din păcate, nu este problema noastră pentru că nu putem să le impunem operatorilor de internet să monteze acolo antene.

Am discutat și, împreună cu domnul prefect și domnul președinte al Consiliului Județean, Inspectoratul școlar a făcut un apel public către toate instituțiile și toate ONG-urile care pot sprijini elevii ca să primească donații cu diferite mijloace pentru a putea să aibă acces la aceste activități online.

Pe de o parte, au fost cazuri când autoritățile publice locale au cumpărat tablete pentru toți elevii, chiar și pentru cadrele didactice. Au fost cazuri când oameni de bine au reușit să doneze către unitățile școlare fie laptopuri, fie tablete și cred că situația se îmbunătățește de la o zi la alta. Aceste date au fost centralizate în luna mai. De atunci, situația s-a îmbunătățit.

Avem 9,17%, adică un total de 4.203 elevi dintr-un total de peste 50.000 de elevi.

Noi, în județul Harghita, chiar ne străduim să găsim cele mai bune condiții pentru copiii din comunitatea noastră", a declarat inspectorul şcolar general adjunct.

