Peste 4 milioane de cazuri confirmate de COVID-19 în toată lumea. Efectele crizei și ultimele măsuri. LIVE UPDATE

Pandemia de coronavirus a spart un nou prag psihologic. Peste 4 milioane de oameni din toată lumea au fost confirmați cu COVID-19, potrivit datelor centralizate sâmbătă de Worldometer, iar numărul deceselor legate de această boală infecțioasă a depășit 276.000. Totuși, aproape 1,4 milioane de pacienți au fost declarați vindecați.

SUA pare să fie în continuare unul dintre cele mai mari focare de infecție de pe glob, cu 1,3 milioane de cazuri confirmate de COVID-19. Totuși, datele trebuie privite în raport cu faptul că vorbim despre o națiune cu o populație extrem de numeroasă și, mai mult decât atât, cu cel mai bun ritm de testare din lume. Autoritățile americane au contabilizat deja 8,6 milioane de teste.

Nici Europa nu a fost neglijată de efectele crizei coronavirus, cu aproape 1,6 milioane de persoane diagnosticate cu COVID-19. Continentul are și el o populație foarte numeroasă și, dacă e să adunăm eforturile marilor economii din regiune, se poate lăuda, de asemenea, cu un ritm de testare destul de bun. Spre exemplu, Marea Britanie are 211.000 de cazuri la 1,6 milioane de teste, Italia are 217.000 la 2,4 milioane, Franța are 176.000 la 1,3 milioane, în timp ce Spania are 260.000 la 1,9 milioane.



Criza COVID-19 la nivel global





UPDATE, 9 mai, ora 13: O asistentă de top din echipa vicepreședintelui american Mike Pence a fost testată pozitiv pentru coronavirus, la o zi distanță de momentul în care un alt angajat al Casei Albe era diagnosticat cu COVID-19.

UPDATE, 9 mai, ora 13: Companiile aeriene din Marea Britanie anunță că guvernul de la Londra le-a notificat cu privire la introducerea unei carantine de 14 zile pentru oricine ajunge în Marea Britanie din orice țară în afară de Republica Irlanda, ca răspuns la pandemia de COVID-19.

UPDATE, 9 mai, ora 13: China va reforma sistemul de prevenție și control al bolilor din țară, într-o încercare de a rezolva slăbiciunile scoase la iveală de criza COVID-19, susține un oficial din domeniul sanitar chinez, sâmbătă.



Efectele pandemiei de coronavirus în România

UPDATE, 9 mai, ora 13: Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că, până sâmbătă, ora 13, au fost confirmate cu COVID-19 la nivel național 15.131 de persoane, dintre care 320 sunt cazuri noi de îmbolnăvire, la un număr total de 248.056 de teste pentru coronavirus prelucrate. Dacă 6.912 de pacienți s-au vindecat, 926 au murit, iar 245 sunt internați în secțiile de terapie intensivă. Cel mai rent bilanț arată pe teritoriul României, la ora actuală, sunt în carantină instituționalizată 14.323 de oameni, în timp ce alți 20.462 sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.

UPDATE, 9 mai, ora 13: Premierul Ludovic Orban a lansat un apel la unitate cu ocazia zilei de 9 mai, moment în care se aniversează Ziua Europei. „Bătrânul continent” marchează, duminică, 70 de ani de la momentul în care Robert Schuman, șeful diplomației franceze la acea vreme, lansa o declarație văzută de mulți drept una dintre pietrele de temelie pentru proiectul european și pacea mondială. Acestea fiind spuse, prim-ministrul României a subliniat că, pe fondul crizei coronavirus, „nevoia de solidaritate” este la fel de actuală și astăzi.

UPDATE, 9 mai, ora 13: Președintele României, Klaus Iohannis, va vizita unitatea de suport medical COVID-19 din Târgu Mureș, sâmbătă, unde va fi însoțit de premierul Ludovic Orban și Nelu Tătaru, ministrul Sănătății. Ea a fost realizată în 10 zile și va avea 80 de paturi, fiind specializată în tratarea pacienților diagnosticați cu COVID-19, ce prezintă o simptomatologie moderată. Până în prezent, în județul Mureș, 595 de persoane au fost confirmate cu infecție cu noul coronavirus.