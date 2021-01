Peste 40.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore/ Au fost înregistrate 101 reacţii adverse comune și minore

Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 a anunţat, miercuri, că în ultimele 24 de ore au fost vaccinate 42.326 de persoane. De asemenea, au fost înregistrate 101 reacţii adverse minore, alte două reacţii fiind în curs de investigare.

''Potrivit CNCAV, datele puse la dispoziţie de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, prin aplicaţia Registrul Electronic Naţional al Vaccinărilor (RENV), care ţine evidenţa vaccinărilor, arată că în ultimele 24 de ore au fost administrate 42.326 de doze de vaccin împotriva COVID-19 Pfizer BioNTech, la un număr de 42.326 persoane, din care: 25.718 persoane vaccinate cu 1 doză; 16.608 persoane vaccinate cu 2 doze.

Numărul total de doze de vaccin împotriva COVID-19 Pfizer BioNTech administrate începând din 27 decembrie este de 570.704, la un număr de 513.429 persoane, din care: 456.154 persoane vaccinate cu 1 doză; 57.275 persoane vaccinate cu 2 doze.

În ultimele 24 de ore, s-au înregistrat 101 reacţii adverse la nivelul centrelor de vaccinare, fiind vorba despre reacţii comune şi minore, din care: 16 reacţii de tip local; 85 reacţii generale.

Numărul total de reacţii adverse înregistrate la nivelul centrelor de vaccinare începând din 27 decembrie 2020 este de 1.384 reacţii comune şi minore, din care: 403 reacţii de tip local cu durere la locul injectării; 981 reacţii generale (febră, cefalee, mialgii, artralgii, astenie, alergii de tip urticarie).

"Menţionăm că 2 reacţii adverse sunt în curs de investigare", a transmis CNCAV.

Programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 - 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.''

Vlad Voiculescu: 30% dintre vaccinări sunt în afara platformei de programare

„În perioada următoare, Ministerul Sănătății și CNCAV vor trebui să vegheze la două vulnerabilități. Una este reprezentată de faptul că 30% dintre vaccinări sunt în afara platformei de programare, deci există o platformă de programare și există Registrul național pentru vaccinare – ei, bine, acestea două trebuie puse împreună. Există 30% dintre oameni care sunt în Registrul național de vaccinare și nu sunt în platforma de programare. Sunt oameni care merg în centrul de vaccinare sau sunt centre de vaccinare care nu sunt informatizate așa cum s-ar cuveni, unde lucrurile se fac încă pe hârtie și după ce ești notat în Registrul național de vaccinare datele se varsă în platforma de programare așa încât să fii programat pentru rapel. Faptul însă că oamenii nu se programează în platforma de programare și merg direct la centru, și sunt înregistrați în rând reprezintă o vulnerabilitate. Vulnerabilitate pe care am semnalat-o Comitetului condus de doctorul Gheorghiță, respectiv tuturor instituțiilor care lucrează în acest proces, vulnerabilitate care trebuie remediată cât mai rapid – 30% din totalul de vacccinuri este mult. Trebuie să mergem cât mai mult către o digitalizare și o clarificare a procesului, respectiv o siguranță oferită tuturor că vaccinurile merg către cei mai vulnerabili", a declarat Vlad Voiculescu.

„Trebuie să transparentizăm procesul. Am descoperit între 15 și 23 ianuarie în registrul de vaccinare 1.353 de persoane vaccinate marcate ca eligibile pentru etapa a treia. Cineva a sărit peste rând sau e o eroare de introducere a datelor. Acum avem mai puțin doze de vaccin decât am avea nevoie. E esențial ca autoritățile să nu rămână pasive la lucrurile care vorbesc de inechități, de șanse diferite a unor categorii de popuație față de altele. Trebuie să-i protejăm pe vulnerabili. Verificăm situația. Se fac echipe mixte de ocntrol de la Corpul de Control al ministrului și de la DSP-uri, pentru a vedea cum stau lucrurile la centrele de vaccinare. E clar că România acum, când în toată lumea sunt probleme cu dozele, nu poate fi un sat fără câini. E nevoie de sancțiuni și am vorbit cu premierul. E nevoie de sancțiuni pentru cei în măsură să verifice dacă strategia e respectată. La nivelul centrului de vaccianre sunt medici coordonatori. Îi asigurăm de cercetări disciplinare dacă nu vor respecta ce s-a stabilit. imediat vom putea vorbi de sacțiuni adoptate de Guvern”, a mai spus Vlad Voiculescu.

Ministrul a declarat că la ora actuală România dispune de mai puține doze de vaccin decât ar fi necesare.