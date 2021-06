Peste 6.500 de copii între 12 și 15 ani, vaccinați până acum anti-COVID. Medic: Nici la adulți nu stăm deloc bine. La nivel european suntem pe locul 2, dar din coadă (VIDEO)

Campania de vaccinare pentru copii continuă. Până acum au fost imunizați peste 6.500 de copii cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani, asta după ce, sâmbătă, coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, anunța că numărul tinerilor care s-au prezentat la centre a depășit 5.100, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Dan Gabor.

