Peste 81.000 de doze din lotul ABV 2856 au ajuns și în România. Valeriu Gheorghiță: Nu trebuie să intrăm în panică la acest moment

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare din România, a precizat, la Digi24, că persoanele care au fost vaccinate lotul ABV2856 din vaccinul anti-COVID-19 produs de AstraZeneca nu au de ce să intre în panică.

"Nu există în momentul de faţă un semn care să indice o legătură de cauzalitate între vaccinarea cu vaccinurile de la AstraZeneca şi aceste evenimente raportate la nivel european, acele 30 de cazuri de evenimente trombo-embolice, adică de apariţie de cheaguri de sânge. Sunt circa 30 de cazuri din aproximativ 5 milioane de persoane vaccinate la nivel european cu vaccinul de la AstraZeneca.

Această frecvenţă este similară cu ceea ce se întâmplă în restul populaţiei generale nevaccinate, deci practic nu sunt semnale că există o incidenţă mai crescută a acestor evenimente faţă de populaţia nevaccinată, ca atare, Agenţia Europeană a Medicamentului, după analiza tuturor datelor, a precizat că se recomandă continuare vaccinării cu acest tip de vaccin, ţinând cont de faptul că la acest moment beneficiile depăşesc categoric riscurile care sunt asociate", a afirmat Valeriu Gheorghiţă, joi seara, la Digi 24.

Valeriu Gheorghiță: Trebuie să nu intrăm în panică

"Activitatea de vacinare cu acest tip de vaccin continuă. Decizia pe care România astăzi a luat-o, în baza întrunirii pe care am avut-o cu experţi din cadrul Ministerului Sănătăţii, INSP, Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale şi respectiv CNCAV, am decis ca soluţie de maximă precauţie şi pentru a nu lăsa niciun semn de suspiciune în rândul persoanelor care doresc să se vaccineze am decis suspendarea temporară a acestui lot”, a explicat Gheorghiţă.

“Evenimentele trombotice presupun apariția cheagurilor de sânge și pot cauza consecințe medicale în funcție de localizarea acelui cheag. Din acest punct de vedere, nu avem o atitudine particulară pentru persoanele vaccinate atât cu dozele din lotul 2856 cât și cu cel din celelalte tipuri de vaccinuri.

Trebuie să nu intrăm în panică. Atunci când apar modificări în starea de sănătate, luăm legătura cu medicul de familie sau serviciul de urgență, însă nu trebuie să intrăm în panică la acest moment pentru că nu este cazul”, a declarat Gheorghiță, la Digi24.

Au mai rămas neutilizate 4257 de doze. Sunt carantinate. Ele vor fi păstrate. În momentul în care vom avea o concluzie a EMA, vom decide ce se va întâmpla cu acest lot", a mai spus acesta.

În cursul acestei seri, a avut loc o ședință la care au participat reprezentanții CNCAV, INSP, MS, ANMDMR. Situația celor două loturi de vaccinuri a fost analizată și s-au decis, în unanimitate, următoarele aspecte:

1. Ca măsură de extremă precauție s-a hotărât carantinarea temporară a dozelor rămase până la finalizarea evaluării Agenției Europene a Medicamentului;

2. Se continuă vaccinarea cu toate celelalte vaccinuri de la compania farmaceutică AstraZeneca din celelalte loturi existente în momentul de față în România;

3. Se înlocuiesc cele 4257 doze neutilizate existente în centrele de vaccinare, astfel încât procesul de imunizare să nu fie afectat.

Menționăm faptul că această decizie a fost luată ca o măsură de precauție extremă, fără să existe în acest moment în România niciun argument științific care să fi impus această hotărâre.

Reiterăm faptul că decizia de carantinare a lotului respectv a fost luată exclusiv pe baza evenimentului raportat în Italia.

Astăzi, 11.03.2021, ca urmarea a analizei preliminare a cazurilor de evenimente tromboembolice raportate în Austria cu privire la lotul ABV 5300, EMA a transmis un comunicat oficial prin care anunță faptul că la acest moment nu există indicii care să ateste o legătură de cauzalitate între vaccin și evenimentele adverse raportate.