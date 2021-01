Peste 857.000 de persoane s-au programat la vaccinare anti-COVID-19, de la startul etapei a II-a (FOTO)

Autoritățile au anunțat că între 15 ianuarie, ora 15, și 25 ianuarie, ora 9, s-au programat pe platforma informatică programare.vaccinare-covid.gov.ro 857.479 de persoane din etapa a II-a a campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19. Dintre acestea, 351.977 sunt adulți cu vârste mai mari de 65 de ani, 193.557 suferă de afecțiuni cronice, iar 311.945 sunt angajate în domenii esențiale.

Potrivit autorităților, din punct de vedere al modalității de accesare a platformei, programarea persoanelor din etapa II s-a realizat astfel:

individual direct în platformă – 339.899 de persoane



prin intermediul medicilor – 154.801 de persoane



telefonic, prin Call Center – 98.070 de persoane



prin intermediul angajatorului – 264.709 de persoane din domenii esențiale

În etapa a II-a au fost vaccinați și președintele Klaus Iohannis, și premierul Florin Cîțu

Etapa a II-a din campania națională de vaccinare anti-COVID-19 a debutat în 15 ianuarie, ziua în care a fost vaccinat chiar și Președintele României, Klaus Iohannis.

„Tocmai m-am vaccinat. Este o procedură simplă. Nu doare. Vreau să subliniez că acest vaccin este sigur, este eficient și recomand tuturor vaccinarea. Vaccinarea împreună cu respectarea măsurilor de restricție ne vor scoate din pandemie. Vă mulțumesc! Vă doresc multă sănătate!”, declara șeful statului.

La rândul său, premierul Florin Cîțu a fost vaccinat în 16 ianuarie. Doza de rapel se administrează la o diferență de 21 de zile.

„Nu am simțit nimic, nu mi-am dat seama când s-a terminat vaccinul. Mă bucur că am putut să mă vaccinez, am făcut-o atât pentru mine cât și pentru cei din jurul meu, să dau un semnal de încredere pentru toți românii. Am văzut că românii vor să se vaccineze și ieri, prin interesul ridicat de a se înscrie pe platformă, dar orice este nevoie, să vină din partea mea pentru a-i convinge pe câți mai mulți români să se vaccineze vor face. Este important să înțelegem că împreună cu păstrarea măsurilor de restricție, vaccinul și tratamentele care apar sunt soluția să învingem această pandemie. Rămânem la același obiectiv pe care l-am prezentat în ultimele zile: 10.400.000 de români vaccinați până în septembrie și nu ne vom abate de la acest obiectiv”, spunea prim-ministrul.

Cel mai recent bilanț prezentat de autorități plasează România la un număr total de 711.010 cazuri confirmate de persoane infectate cu noul coronavirus. Potrivit autorităților, 653.125 de pacienți au fost declarați vindecați.Ion Țiriac și-a uitat două mașini Ferrari într-un garaj din Munchen, timp de 10 ani. Ce s-a întâmplat apoi E DE NECREZUT!