Peste 94% dintre localitățile din România nu ar fi acrodat burse elevilor, anul trecut (VIDEO)

Peste 94% dintre localitățile din România nu ar fi dat burse școlare pe anul trecut, potrivit lui Alexandru Manda, fost președinte al Asociației Elevilor.

Întrebat dacă există dovezi care să ateste acest fapt, fostul președinte al Asociației Elevilor a explicat:

„Această afirmație are la bază un raport pe care l-am elaborat, un raport făcut de Societatea Academică din România, pentru Avocatul Poporurlui, este un raport comun special al Avocatului Poporului, care ne arată faptul că în 94% dintre localitățile din România se încalcă legea, în materie de burse școlare, iar în 70% dintre localități nu se acordă nici măcar un tip de burse școlare, alte 25% acordând burse parțial. Ceea ce ne arată faptul că se respectă legea în doar 5% dintre localitățile din țara noastră. Elevii din 94% dintre localitățile din România sunt privați de dreptul lor constituțional la burse școlare, acest lucru având consecințe foarte grave în materie de abandon școlar.

În anul 2018, conform INS, au abandonat școala 138. 000 de elevi din România, mulți din cauza sărăciei, lipsa burselor școlare fiind una dintre cuzele pentru care acești elevi au abandonat școala”, a explicat el.

Fostul președinte al Asociației Elevilor susține că raportul este unul în premieră în România, iar la nivel național nu ar exista date agregate în privința respectării dreptului la burse școlare și explică de ce nimeni nu s-a plâns până acum de lipsa burselor școlare:

„Ceea ce noi am făcut acum este o premieră în România. Nu există niște date agregate la nivel național, în privința dreptului la burse școlare. Obligați să dea burse școlare sunt primarii și consiliile locale. Date centralizate nu există nicăieri, acest raport al Avocatului Poporului și al SAR este o premieră în România, iar faptul că noi am colectat aceste date a fost un efort conjugat, făcut împreună cu prefecturile din cele 41 de județe din România și municipiul București. Prefecturile ne-au comunicate date de la fiecare primărie, iar ulterior noi le-am agregat”, a adăugat Alexandru Manda.

„Bursele sociale nu sunt acordate de 70% dintre primării. Bursele de merit nu sunt acordate de 80% dintre primării. În total, nu acordă niciun tip de bursă 70% dintre primării, iar 94% încalcă cardul legal, adică nu respectă legea și nu acurdă toate bursele. (...) În acest moment, am trimis împreună cu doamna Renate Weber, recomandări către cele 3002 primării din România să respecte legea și să adopte o Hotărâre de Consiliu Local, pentru acordarea burselor școlare”, a explicat el.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.