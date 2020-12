Peste jumătate dintre cadrele didactice din România nu sunt de acord să se vaccineze anti-COVID-19. Lider de sindicat: Profesorii nu sunt niște retrograzi (VIDEO)

Mai bine de jumătate dintre profesorii români nu sunt de acord să se vaccineze împotriva COVID-19, arată un sondaj realizat de Federaţia Sindicatelor din Educaţie ”Spiru Haret”, în perioada 16 - 21 decembrie, informează B1 TV. Concluzile sondajului vin în contextul în care oficialii guvernamentali au anunţat că şcolile s-ar putea redeschide la finele lunii martie sau începutul lui aprilie, după ce profesorii și persoanele vulnerabile se imunizează. Pe de altă parte, reprezentanţii din învăţământ spun că, în realitate, profesorii nu se opun vaccinării.

Federaţia Sindicatelor din Educaţie ”Spiru Haret” a transmis că 13.356 de angajaţi din învăţământ, majoritatea (92,6%) cadre didactice, au răspuns unui sondaj efectuat în perioada 16 - 21 decembrie. Dintre aceștia, 56,3% au spus că nu sunt de acord să se vaccineze împotriva coronavirusului.

„43,2% doresc să revină în şcoli cât mai curând posibil, în timp ce 41,4% consideră că reluarea cursurilor ar trebui să aibă loc după finalizarea campaniei de vaccinare la nivel naţional”, a transmis Federația, într-un comunicat.

