Petiție pentru oprirea exodului de inteligență din țară! Profesorul geniilor Gelu Colceag susține demersul!

Petiție pentru blocarea exodului de inteligență din țară susținută de antrenorul geniilor profesorul Florian Colceag. Pentru a bloca acest fenomen inițiatorii petiției invită statul român să finanțeze construcția unui model educațional dedicat copiilor și tinerilor cu potențial înalt din România.



''Lipsa unui sistem integrat de identificare, analiză, dezvoltare și valorificare a potențialului pe care tinerii îl dețin și ultimul loc în topul investițiilor UE pe care țara noastră le alocă pentru învățământ, cercetare și inovare, sunt doar două dintre premisele pentru care România nu reprezintă o soluție pentru tinerii cu potențial înalt, aceștia neavând acces la resurse ce definesc și stau la baza educației de excelență. Acești tineri aleg astăzi alte oportunități sau experiențe de educare, înțelegere, colaborare și de viață, în general, de cele mai multe ori, însă, departe de țară" spun inițiatorii petiției.

Petiția este susținută de unul dintre cele mai apreciate nume din învățământul românesc.



"Numele meu este Florian Colceag, sunt profesor de matematică și doctor în economie, specialist în modelare matematică fiind cel care a descoperit fractalii algebrici. Sunt consultant în multiple echipe de cercetare în politici educaționale și dezvoltare de curriculum, modelare în economie, sustenabilitate, expert în utilizarea instrumentelor complexității pentru modelarea crizelor, expert internațional Gifted Education și promotor al acestui proiect în România, membru al World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC), fondator al Kogaion Gifted Academy și co-fondator al Asociației ARCA Advanced Research in Education.

Dacă considerați acest demers a fi important pentru România, vă rog să susțineți această intenție a Asociației Arca și să semnați această petiție.

Mulțumesc!" scrie profesorul.