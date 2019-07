Ministrul Daea ar vrea să direcționeze 93 de milioane de lei spre un ajutor de stat acordat firmelor din domeniul în care are afaceri fiica sa, notează AgroIntel.ro. Banii ar urma să ajungă la Casa de Comerț Agroalimentar "Unirea" - proiect inventat împreună cu Liviu Dragnea - care apoi să meargă pentru sprijinul firmelor de piscicultură. Adică fix domeniul în care familia Daea are interese de afaceri. Contactat de B1 TV, la emisiunea ”Dosar de politician”, Petre Daea a avut niste explicații nu foarte convingătoare.

Elena Larisa Popescu, este acționarul principal din anul 2006 la Piscicultorul SA din Crevedia, societate care administrează trei bălți de pește în județul Dâmbovița. Adică una din firmele de care se îngrijeşte Casa de Comerț Agroalimentar "Unirea" - proiectul inventat de Petre Daea, împreună cu Liviu Dragnea, care ar urma să primească un ajutor de stat de 93 de milioane de lei.

”Dacă știam că prezentanți la televizor asemenea inepții nu intram în direct, pentru că inginerul Daea nu le comentează pentru că nu merită ca populația României să fie atrasă de asemenea lucruri neadevărate și incorect prezentate.

Dacă doriți să vorbiți despre Casa de Comerț Agroalimentar ”Unirea” luați actul normativ să vedeți ce înseamnă (...). Nu are nicio legătură cu nicio exploatație piscicolă din România, are legătură cu Bursa de pește de la Tulcea, are legătură cu realizarea acestei verigi extrem de importante în România, de a lua producția de la micul fermier și a o valorifica.

Acești bani se folosesc pentru a lua producția de la fermieri. Eu nu am nicio afacere în domeniul pisciculturii. Este fata mea care are din 2006 și nu are nicio legătură cu acest mecanism care a intrat în actul normativ respectiv”, a declarat Petre Daea în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”.

AgroIntel.ro arată că acordarea acestui ajutor de stat e întârziată chiar de angajații din Ministerul Agriculturii, îngrijorați de riscul ca împotriva României să fie aplicate sancțiuni, chiar procedura de infringement lansată de Comisia Europeană.

Daea vrea să introducă 93 de milioane de lei în Casa de Comerț "Unirea", unde singurul acționar este statul, dar unde el, prin ordin de ministru, va putea să direcționeze ajutor de stat cum și cui dorește, scrie Agrointel.ro.